[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO]  “Los chilenos creen que todos o que la mayoría de los funcionarios están metidos en algo turbio” Guillermo Ramírez

“La encuesta CEP del 2016 arrojó que el 70% de los chilenos cree que los funcionarios públicos están metidos en algún acto de corrupción y lo que tenemos que hacer nosotros es dar la garantía de las personas que están ahí”, explicó el diputado Guillermo Ramírez

“Este proyecto llama a la meritocracia y comprende también inhabilidades: certifica que las personas que lleguen a lo público estén ahí por sus méritos y no porque son parientes de”, agregó Ramírez.



El diputado Ramírez también indicó que: “la polémica es que los parlamentarios que se quieran dedicar a esto dicen: qué hago durante ese primer año, entonces se está restringiendo la libertad de trabajo”, además indicó que en el mundo se han buscado alternativas para este problema como darle una pequeña dieta a los parlamentarios una vez que dejan su cargo.

“Yo no creo que haya que estar financiándolos. Todo ese mundo el lobby es bastante oscuro y no opera como debería operar, con transparencia”, sentenció el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch, además dijo que “encuentro muy bien que se legisle al respecto y espero que no venga con letra chica”.

“El Proyecto de Ley que viene establece cosas bien drásticas, en el Congreso Nacional no se pueden contratar parientes ni convivientes, hasta el tercera grado, eso corre para todos, entonces en el Congreso nadie puede ser pariente de nadie, y eso es sano”, finalizó Ramírez.