UC Christus alerta a médicos sobre problemas con sus pagos

Según informa esta mañana el diario “La Tercera”, el pasado 19 de junio, Alejandro Canavati, gerente general de la Red de Salud UC Christus, envió un correo a la comunidad médica y hospitalaria, alertándolos sobre complejidades en el flujo de caja de la institución, a partir de los procesos de cobranza a pacientes y atrasos en el pago a proveedores de servicios.

“A pesar de que nuestros resultados financieros han ido mejorando en el tiempo, esto no significa que esta mejoría se vea reflejada en el dinero efectivo que recibimos. Cobrar las cuentas de nuestros pacientes está siendo cada vez más complejo”, señala la comunicación.

De acuerdo a Canavati, “para cobrar una cuenta hospitalaria tardamos en promedio 180 días, mientras que para pagar nuestros compromisos tenemos desde los 30 días hasta sobre los 120 días, en el caso de algunos proveedores”. Añadió que este desbalance “hace que nuestra caja continuamente esté muy estrecha, no solo para el pago de proveedores, sino también para la inversión en equipamiento e infraestructura”.

Dicha situación, además, habría generado preocupación en algunos proveedores, que decidieron comunicarse directamente con médicos u otros profesionales de la red, “para avisar de la posible suspensión de despachos de insumos, medicamentos y/o equipamiento”.

Para evitar esto, Canavati informó que el área de finanzas de la entidad se ha reunido con los suministradores para llegar a acuerdos de pago “evitando que se impacte la atención de nuestros pacientes, lo que no ha ocurrido”.

Asimismo, el gerente general destacó a los colaboradores de la Red Salud UC Christus “el impacto que nos generó la crisis de isapre MasVida (5.500 millones de pesos) y que a la fecha sigue en proceso legal”.

Las medidas

El objetivo del mensaje de Canavati era socializar una serie de acciones que buscan mejorar los tiempos de cobranza y el flujo de dinero. Se trata, específicamente, de cuatro puntos relativos a los convenios que mantiene la institución con los aseguradores y a la agilización de las cuentas.

En el caso de las isapres, la entidad pidió a los trabajadores documentar y analizar en detalle cada cuenta, para que cumpla con los requisitos de los convenios. “Cada cuenta mal generada significa un rechazo por parte de la isapre y días adicionales de pago”, advierte la comunicación.

Mientras que para Fonasa se solicitó agilizar la codificación de las cuentas, una prolija documentación de los casos y un adecuado seguimiento del paciente.

Además, se están estandarizando los convenios con el sistema público y empresas, tras detectar que existe un promedio de 300 días de cobro por dificultad en la gestión. También se fijó una meta en el plazo de cierre de cuentas: bajarlo de los actuales 25 días desde que el paciente se retira, para tenerla lista al momento del alta.

Proveedores

Desde el gremio de proveedores subrayan que, hasta ahora, no han tenido una comunicación formal con la Red UC Christus sobre esta situación, pero que sí han sido testigos de los atrasos en los pagos.

Christian Hanel, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria de Salud (Apis), afirmó que “nosotros vemos y sentimos estos atrasos desde hace un tiempo. Diría que desde que Christus entró a esta sociedad” (en 2013).

Hanel aseguró que el caso de la UC es uno de los más complejos en cuanto a atrasos. Y argumentó que “en la carta ellos dicen que están acercándose a proveedores para ver formas de pago, pero creo que tampoco han sido tan proactivos, ni reactivos en algunos casos. No han contestado oportunamente algunos llamados o correos respecto de los pagos”.

Consultados por La Tercera, desde la red UC Christus informaron que, pese al crecimiento sostenido que han tenido durante los últimos años, “los plazos de pago, tanto de entidades del sistema público como privado se han extendido más allá de lo habitual, a lo que se suma la deuda de isapre MasVida, por lo que estamos tomando medidas que nos permitan continuar nuestro plan de crecimiento”. En ese contexto, agregaron que “hemos realizado un llamado a toda la organización para hacer más eficientes los procesos que permitan agilizar los pagos que recibimos y entregamos”.

El exsuperintendente de Salud y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza, definió como una “buena oportunidad” el llamado de alerta hecho internamente en la red. “Creo que es una buena acción del gerente utilizar esta situación de ‘crisis’ para pedirle al personal que sea más exigente y riguroso con los procesos”.

Sobre la situación generada a partir de la quiebra de MasVida, añadió que “para cualquier prestador montos como los $ 5.500 millones no dejan de ser importantes (…). No creo que esto sea un problema crítico, porque la U. Católica es una institución grande y Christus tiene presencia en varios hospitales en Estados Unidos. Me parece que es una buena práctica en una situación de crisis”.