Académicas entregarán carta exigiendo renuncia del profesor Carmona

Más de 100 académicas que integran la Red Amanda Labarca y otras profesoras de la Universidad de Chile han firmado una declaración pública, en apoyo a la demanda de las estudiantes de la Facultad de Derecho por destituir al profesor Carlos Carmona, denunciado por acoso sexual por la estudiante Sofía Brito.

En la declaración pública enviada la semana pasada, se señala que desde el punto de vista jurídico, el profesor Carlos Carmona ha sido sumariado y castigado con una sanción simbólica por no estar tipificado el acoso sexual en el Estatuto Administrativo. No obstante, “desde el punto de vista universitario ello no basta”.

Es necesario, según el texto, “contar con criterios comunes para las mismas faltas en toda la Universidad”, por lo que lamentarían “que en las diferencias de sanción hubiesen pesado las cuestiones de rango o las influencias de los involucrados, por sobre los hechos. Dada la índole de la actividad universitaria, lo ético debe tener siempre un valor equivalente o superior a la ley y con más razón al valor de la ley insuficiente”.

La misiva enfatiza que hoy es incompatible la permanencia del profesor como académico de la Facultad de Derecho “pues no representa los valores éticos necesarios para seguir siendo profesor titular de la Universidad de Chile. Ante esa realidad, creemos que el profesor Carmona puede demostrar su compromiso y respeto por la Universidad de Chile, renunciando. Sería un gesto reparador para la víctima y para la propia Universidad”.

El documento será entregado este martesa 12 horas por las profesoras Cecilia Sepúlveda, de la Facultad de Medicina, y Maricruz Gómez de la Torre, de Derecho. Durante el acto, también asistirán Sofía Brito y las estudiantes de la Toma de Derecho.