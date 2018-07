Analizarán causas y consecuencias de masivo escape de salmones en Chiloé

El diputado DC y presidente de la comisión de Pesca de la cámara, Gabriel Ascencio anunció hoy que “analizaremos las causas y las consecuencias para el medioambiente, por el escape de 900 mil salmones de la empresa Marine Harvest en el sector de isla Huar, en el mar interior de Chiloé”, reiterando que “las empresas deben hacerse responsables de los daños que producen”.

Ascencio precisó al respecto que “la empresa salmonera Marine Harvest tiene que hacerse responsable por el escape de salomones. Esta no es sólo una advertencia para ella, sino para toda la industria salmonera y no pueden seguir trabajando como lo hacen, esta es una irresponsabilidad tremenda, pues generan una alarma sanitaria y ambiental”.

“Por ello -agregó- en la comisión esperamos analizar este escape, porque no es posible que no sepamos cuáles son las medidas de seguridad que ellos tenían, cómo es posible que no se preocupen de cuidar el medio ambiente, pues todo el mundo sostiene que los salmones son altamente depredadores y van a provocar un daño ambiental”.

El parlamentario agregó que “no es posible que ahora alarmen a la población en el sentido de que no consuman el salmón por no estar apto para el consumo humano. Yo creo que tiene que haber una investigación urgente de lo que ha ocurrido acá y tienen que actuar los tribunales ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, las autoridades de salud y principalmente Sernapesca.

El diputado Ascencio, además, manifestó sus dudas en torno al origen de este nuevo episodio en el que a la industria se les escapan peces a los mares. “Mire que casualidad, sólo se les escapan los no aptos para el consumo humano. Todos los demás se exporta y se ganan millones de dólares; esto o no puede ser, yo tengo la seria duda de que aquí lo que ocurrió, es que no siendo aptos para el consumo humano, los haya liberado”.

“Ojalá que no sea así y esté equivocado, pero lo que hay que ver es qué ha ocurrido con estos miles de salmones que están hoy en día en el mar de Chiloé”.

Finalmente, el diputado Gabriel Ascencio anunció que “además, este miércoles en la Comisión de Pesca analizaremos un proyecto relacionado con el escape de salmones, con ellos que habiendo estado en jaulas fueron liberados por distintas situaciones. Esto lo vemos a ver porque tiene que ver con la sobrevivencia de la fauna del mar de Chiloé y la pesca artesanal, que no puede verse afectada por estas irresponsabilidades de la industria salmonera”.