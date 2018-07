Diputados UDI sostuvieron cita con el presidente de la ABIF

Los diputados UDI de las comisiones de Hacienda y Seguridad, Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, se reunieron con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Segismundo Schulin-Zeuthen.

El motivo de la cita fue abordar las medidas adoptadas en materia de seguridad cibernética tras ataque al Banco de Chile y la nueva falla del Banco de Chile, además de la tramitación del proyecto de Ley de Modernización de la Legislación Bancaria.

“Uno de los aspectos más reveladores de la reunión es que en un porcentaje altísimo de estos casos en el mundo, siempre el problema tiene su inicio en un factor humano. De hecho en el caso del Banco de Chile aparentemente el problema también fue humano y por lo tanto, lo más importante es al interior de los bancos, tener protocolos estrictos, que se cumplan y que finalmente las personas están bien capacitadas para ello. La ABIF está en un trabajo muy concienzudo respecto de la capacitación de sus trabajadores, porque evitando esos errores humanos se evitan este tipo de ataques”, expresó el diputado Ramírez.

En la misma línea, Allesandri resaltó que “si bien los mayores afectados son los bancos, en realidad esto es un problema que afecta a todo Chile, los ataques no van a parar y nuestro país se tiene que preparar luego”.

“El gobierno anterior hizo un protocolo de ciberseguridad que empezará a operar y estará listo el 2022, con mucho respeto decirle al gobierno anterior que cuando salía ese protocolo en 2017, ya estaban atrasados en cuatro años. Al Ministerio del Interior proponer quizás la creación de una agencia especial que se preocupe del tema de ciberseguridad, no solo para proteger a los bancos, sino que a todo tipo de institución maneje información sensible y lo más importante el cambio cultural y los chilenos entendamos que tenemos que cuidarnos de este flagelo y es implacable con aquellos países que no están preparados”, agregó.

La cita de los parlamentarios UDI en la ABIF se sumó a la sostenida hace algunas semanas con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).