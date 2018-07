General Martínez: “Hablar de US$ 200 millones no me parece responsable”

El comandante en jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, se refirió a la investigación del Ministerio Público y la Justicia Militar sobre la duplicación de facturas por unos 200 millones de dólares.

La información revelada por Radio Bío Bío detalló que se indagan documentos asociados a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos realizadas a través la Famae y empresas extranjeras como la israelí Rafael Advance Defense Systems.

Al respecto, el general Martínez afirmó que “cuando se habla de una imputación tan grave como esa, la verdad es que le hace un daño porque no existe ningún procesado por eso”, agregando que hasta ahora lo “oficial es la pérdida de 6 mil millones de pesos”.

Además, el uniformado agregó que “si fuese una situación tan grave, ¿dónde están los demás procesados? Hablar de US$ 200 millones es una cantidad altísima y no me parece responsable”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se limitó a manifestar que estos hechos se están investigando hace tiempo y que no había que “sacar conclusiones apresuradas”.