[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “Estamos avanzando hacia una cultura de la muerte” María Paz Lagos sobre pena de muerte

“Una sociedad que dice no al niño que está en gestación, no al enfermo terminal, no al delincuente extremo, es una sociedad que se pronuncia entorno a una cultural del descarte”, fueron las palabras de María Paz Lagos en el debate sobre la altísima aprobación que tiene la idea de legislar en favor de la eutanasia en la última encuesta CADEM.



“Hoy en este contexto aparecen valores y principios relativizados, hoy la sociedad mira la muerte con menos trauma y también como parte de su cotidianeidad y opciones que se pueden tomar a lo largo de la vida”, expresó Max Colodro.

“Estamos haciendo frente a enfermedades que son propias del siglo XXI, que es la soledad” sentenció María Paz Lagos.

“En sociedades donde la gente se siente más sola se instala la idea que tú tienes más opciones incluso de la propia muerte”, dijo Max Colodro.

Finalmente, Carlos Correa indicó que “los ejes tradicionales y la división entre liberales y conservadores están bastantes desdibujados”.