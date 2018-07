Abogado querellante caso SQM: “El problema del caso SQM es la gran cantidad de hechos denunciados que no se investigaron"

En conversaciones con la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, comentó las acusaciones que el Fiscal Pablo Gómez realizó en contra del senador Jorge Pizarro, Pablo Longueira, Fulvio Rossi y Marco Enríquez-Ominami.

“Este acto no borra la críticas que hemos realizado con respecto al caso SQM, la cual creemos que no fue una investigación seria y profunda que abarcara todas las aristas que en su momento se denunciaron” afirmó el representante de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Además, el abogado aseguró que esta presentación de acusación no garantiza que esto se traduzca en un juicio oral, y que el Fiscal Gómez realizó estos actos considerando que le queda poco tiempo en el Ministerio Público.

Otra de las principales críticas de Daza fue que quedaron temas pendientes en la indagación. “Hay muchas aristas que quedaron en el aire. El gran problema del caso SQM es toda la inmensa cantidad de hechos denunciados q no se investigaron”, afirmó el querellante, aludiendo a casos como al del ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien declaró como imputado pero cuya indagación no tuvo mayor profundidad.