Alcalde de Coronel a MINSAL: "Mentirosos, cobardes e inoperantes"

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, expuso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sobre la contaminación que -aseguró- afecta a su comuna y que ha provocado daños a la población durante años.

En la ocasión, pidió al Gobierno tomar medidas efectivas y trató al ministro de Salud y al Seremi del ramo en la zona de “mentirosos, cobardes e inoperantes”.

Según explicó el jefe comunal, por años han debido convivir rodeado de termoeléctricas, sufriendo la contaminación del carbón, a lo que sumó el depósito de cenizas a no más de 300 metros de la población, que catalogó como único en el mundo.

En esa línea, la autoridad pidió a los legisladores una ley especial para su comuna que garantice una atención en salud y descontaminación de la ciudad.

Juana Hernández, una de las apoderadas del colegio donde se detectó a niños contaminados con metales pesados, llamó al Gobierno a hacerse cargo de la situación.

“Ya no nos vean más la cara, poco a poco nos matan en Coronel. No vamos a tener nada más que contaminación (…) No sólo Santiago es Chile”, dijo.

El alcalde expuso en la comisión que el ministro de Salud, Emilio Santelices, no ha sido capaz de entregar respuestas a la comuna y lo tildó de “mentiroso”.

En tanto, respecto del seremi de la cartera en el Bío Bío, Erick Jiménez, señaló que es “cobarde e inoperante”.

En la oportunidad estuvo presente el diputado del Partido Socialista, Jaime Tohá, quien se manifestó a favor de las solicitudes del alcalde, a lo que se sumó la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, quien también solidarizó con Chamorro.