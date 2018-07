Caso SQM: Patricio Contesse y Pablo Longueira son los principales acusados

El fiscal Pablo Gómez, a cargo del caso SQM, presentó acusación contra 16 personas después de tres años de investigación de esta emblemática causa de financiamiento ilegal de la política, similar al caso Penta.

En el escrito de 1.600 páginas ingresado ayer en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, los principales acusados son el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y el ex senador UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira.

En el caso de Contesse, se le acusa de soborno y delitos tributarios y la fiscalía pide una pena de 818 días por el primer ilícito y de siete años por los segundos. Además, la fiscalía pide el pago de una multa total de más de $ 1.520 millones.

En cuanto a Longueira, fue acusado por cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero y por delitos tributarios, específicamente como facilitador de boletas ideológicamente falsas. Por estos últimos, la fiscalía pide una pena de dos años y tres meses de cárcel, y por el cohecho otros dos años y tres meses de pena, además de una multa total de $253 millones.

Otro de los acusados es el senador Jorge Pizarro, quien suspendió su militancia en la DC, para quien la fiscalía solicitará su desafuero. Se le acusa por delitos tributarios: facilitar facturas falsas a SQM a través de la empresa de sus hijos y por omitir maliciosamente declaraciones de impuestos.

La fiscalía pide una pena de dos años y tres meses, más una multa cercana a los $22 millones y su inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras se cumpla la condena.

También fue acusado Sebastián Pizarro, hijo del senador, por delitos tributarios y contra él se pide la misma pena y el pago de $3,3 millones.

En el caso del ex senador Fulvio Rossi, la fiscalía pidió una pena de 2 años y 3 meses por delitos tributarios, más una multa cercana a los $5,6 millones y la suspensión de cargo y oficio público mientras dure su posible condena.

En tanto, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami arriesga una pena de 4 años por el delito tributario de facilitador de boletas falsas, además de una multa de $11 millones.

Además, Cristián Warner, ex asesor de ME-O, arriesga 5 años por facilitar boletas falsas y falsear sus declaraciones de impuestos, además del pago de $14,5 millones.

Asimismo, el ex embajador Marcelo Rozas, su hijo Daniel y su esposa Michelle Raymond fueron acusados por delitos tributarios y para los tres se solicitan cuatro años de pena y el pago de multas