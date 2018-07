Contraloría desestimó condena de la SVS contra presidente de Codelco

La Contraloría General de la República desechó impugnación a Juan Benavides y aseguró que sanción impuesta por la SVS en el caso colusión de las farmacias no lo inhabilita para ser presidente del directorio de Codelco.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo, el gobierno lo nombró como titular de la cuprífera, lo que fue cuestionado por los diputados Leonardo Soto, Raúl Soto, Iván Flores, Matías Walker y Gabriel Silver, quienes señalaban que la designación de Benavides incumple la legislación debido a que “carece de antecedentes comerciales intachables”, según dio a conocer Radio Biobio.

Esto debido a que hace años, en su cargo de director de Farmacias Ahumada, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le aplicó una multa de 300 UTM a causa de la colusión de las farmacias.

No obstante, Contraloría no lo consideró una inhabilidad debido a que la normativa referida a los nombramientos en Codelco no especifica qué significa “no poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables”.