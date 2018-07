Cuatro millones de personas deberán ratificar su condición de no donantes

La Comisión de Salud del Senado puso este martes en tabla el proyecto de ley que obliga a cuatro millones de personas que entre 2011 y 2013 se declararon no donantes a ratificar esa condición en una notaría en un plazo de seis meses. De no hacerlo, serán considerados donantes para así revertir el brusco descenso de los trasplantes.

En la sesión, realizada este martes, estuvieron presente además de los senadores y miembros permanentes de la Comisión (Francisco Chahuán, Rabrindanath Quinteros y Carolina Goic) el senador Felipe Kast, coautor de la iniciativa, y el ministro de Salud, Emilio Santelices, además de representantes de organizaciones médicas y civiles pro trasplantes.

El senador Girardi explicó que “en 2010 se aprobó la Ley del Donante Universal, una iniciativa solidaria y pro vida, que estableció que por el hecho de nacer en Chile sé es un potencial donante. Pero, producto del temor y de los prejuicios, hubo senadores que para aprobarla exigieron que se pudiera renunciar a esa condición al momento de sacar cédula de identidad o licencia de conducir”.

Girardi agregó que “cuando se pregunta de manera rápida y sin posibilidad de reflexionar si quiere ser donante demasiados dijeron que no. Yo creo que a muchos ni les preguntaron. En 2013 se corrigió esa norma y se estableció que había que ir a una notaría para renunciar a la condición de donante”.

El parlamentario añadió que “desde esa fecha (2013) hasta ahora sólo 12 mil personas han renunciado a la condición de solidario. Pero se formó un stock de cuatro millones de personas en que aparecen como no donantes y eso es un problema. Por ejemplo en el Barros Luco en los últimos meses no ha habido ni un solo trasplante porque no hay donante cadáver”.

La iniciativa que Girardi impulsa junto a Kast plantea “que esos cuatro millones de personas tendrán seis meses para ir a una notaría y, de manera reflexiva y a conciencia, ratificar la decisión de no donar sus órganos. Los que no lo hagan serán considerado donantes”.

El senador reveló que en este momento hay 2 mil personas que esperan donación de órganos, hay 200 pacientes que esperan un hígado y el 30% de ellos, unas 70 personas, morirán este año de no encontrar un donante. Lo mismo ocurre en corazón pulmón… para el país es mucho mejor hacer un trasplante de riñón a tener que hacer diálisis eternas”.