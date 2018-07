Intendenta de Atacama desmiente al Gobierno: "Todavía no he presentado mi renuncia"

En horas de la tarde de este martes, el Gobierno a través de un comunicado informó que lo intendentes de Atacama y Magallanes, Berta Torres Licuime y Christian Matheson renunciaron a sus cargos.

Sin embargo, la intendenta de la ciudad nortina, desmintió la información según dio a conocer radio ADN.

“Todavía no he presentado la renuncia. No es tan efectivo”, explicó Torres a la emisora.

Es más, según consignó el Ministerio del Interior, Berta Torres ya tendría un reemplazante, siendo el Gobernador de Copiapó, Manuel Corrales de manera subrogante.