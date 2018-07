La UDI mostró su apoyo al proyecto inmobiliario de Joaquín Lavín en Las Condes

Parlamentarios de la UDI manifestaron su apoyo al proyecto de viviendas sociales que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, pretender levantar en un sector de la comuna.

El diputado Jaime Bellolio le respondió a los vecinos que critican la iniciativa del edil, respondiéndoles que “quiero decirles que las personas que estarían en estas viviendas sociales no muerden, no son marcianos, son personas exactamente iguales a ustedes. La única diferencia es que tienen menos plata y, por tanto, no puede significar que los rechacen y hagan estas muestras de clasismo como se ha demostrado en estos días”.

Por su parte, el parlamentario Guillermo Ramírez manifestó que no cree que las personas que se oponen al proyecto sean clasistas, pero señaló que “ yo creo que es un miedo infundado y el tiempo le va a dar la razón al alcalde de Las Condes”.

Cabe recordar que el proyecto de Joaquín Lavín consiste en un edificio de 15 pisos con 84 departamentos, a construirse en el sector de la rotonda Atenas.