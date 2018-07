A las 13 horas se conoce veredicto en arista principal del caso Caval

Este miércoles 11 de julio, desde las 13:00 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua entregará el veredicto por la arista principal del caso Caval, causa que marcó gran parte del segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y luego de casi 3 años y medio de investigación.

Se trata de la arista principal por la compra de terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval que fueron vendidos a un valor mucho más elevado a la empresa Ruta 86 luego de un polémico cambio de uso de suelo.

Solamente llegaron a este juicio oral los socios de Caval, es decir, Natalia Compagnon, nuera de la ex Mandataria, acusada por delitos tributarios, y Mauricio Valero, quien, al igual que la empresa, enfrenta cargos por supuestos sobornos.

En los alegatos de clausura, Compagnon dijo el lunes que no cometió delitos.

“Yo no quise defraudar al Fisco, yo no tuve malas prácticas ni consciencia de que algo malo se haya hecho. Lo único puedo pedir es que así como una vez al fiscal Toledo le dije que me juzgara por lo que hice y no por lo que no hice ni por lo que dicen que hice”, comentó.

En tanto, Valero aseveró que el caso Caval no es más que un caso político.

“El caso Caval no deja de ser nada más que algo político. Hoy día he demostrado con fechas, con detalles, que aquí no hay nada, el soborno no existe y por tanto estoy muy tranquilo esperando un fallo favorable”, aseguró.

En el transcurso del proceso se produjeron salidas alternativas para el ex síndico de quiebras Herman Chadwick y para la arquitecta Cynthia Ross, mientras que también hubo condenas para el ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva, y para el gestor inmobiliario Juan Díaz.

La Fiscalía pide para Compagnon la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y la multa del 150 por ciento del impuesto evadido, más las costas del juicio, mientras que para Valero el Ministerio Público pide también cuatro años de presidio menor en su grado máximo, una multa e inhabilitación absoluta en su grado máximo para cargos y oficios públicos.