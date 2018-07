Diputados aprueban comisión investigadora por facturas del Ejército

Con 79 votos a favor, 33 en contra y 27 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora por el caso de facturas duplicadas en el Ejército y la eventual defraudación por más de 200 millones de dólares.

La denuncia, que es parte de las investigaciones judiciales al Ejército, se dio a conocer este lunes y se suma como una nueva arista del conocido caso Milicogate.

En las causas del Ministerio Público y el trabajo de la ministra Romy Rutheford en la justicia Militar existen declaraciones de los implicados que demostrarían la existencia de cientos de facturas duplicadas, defraudación que se acercaría a los 200 millones de dólares, unos 133 mil millones de pesos, revelaron fuentes judiciales al inicio de esta semana.

Dichas facturas estarían asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos que se realizaron mediante la maestranza de la institución, FAMAE, y algunas empresas extranjeras.

La comisión investigadora buscará esclarecer este eventual fraude en el Ejército por procedimientos de compra de bienes a empresas públicas y privadas, y la duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores.

Este martes, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, cuestionó las versiones sobre este nuevo supuesto desfalco de dinero de su rama de las Fuerzas Armadas y dijo que le preocupan las filtraciones de los antecedentes.

Defendió que “lo único oficial es la pérdida de $6 mil millones de pesos producto de una investigación sumaria del propio ejército”

Martínez dijo que le “llama la atención” que “se refiere básicamente a 6 o 7 declaraciones de procesados”.

“Por lo tanto, el valor que pueda tener cada una de las declaraciones no me compete a mi, sino a la ministra, y es ella quien tiene que darle el valor o no valor a lo que sucede a cada uno”.

Además, declaró que “yo creo que hay que cuidar al ejército”, y que “cuando se habla de una imputación tan grave como esa, la verdad es que le hace un daño porque no existe ningún procesado por eso”, aparte de los que ya enfrentan a la Justicia.

Cuestionó que “si fuese una situación tan grave, ¿dónde están los demás procesados?” y criticó que “hablar de US$200 millones es una cantidad altísima y no me parece responsable”.