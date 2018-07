José Antonio Kast: “Joaquín Lavín se está sumando al populismo desatado”

El ex candidato presidencial y ex diputado, José Antonio Kast conversó hoy en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.

Kast no arremetió solo en contra de la ex Presidenta Bachelet por firmar una carta en apoyo a Lula da Silva, sino que también el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue cuestionado por el ex diputado, quien lo calificó de populista.

“Joaquín Lavín ha cruzado todas las fronteras de tomar la bandera de la izquierda”, afirmó Kast, aludiendo a la propuesta del edil sobre viviendas sociales en Las Condes.

Según el ex aspirante a La Moneda, se trataría de una estrategia de precandidatura presidencial de Lavín a través de medidas populistas. “Pregúntenle mañana a Joaquín Lavín si quiere ser presidente. Les va a decir que no, y en un año màs, va a estar feliz diciendo que está abierto a esa posibilidad”, afirmó.

Finalmente, el ex parlamentario aseguró que el alcalde está mostrando una realidad distinta para enaltecer su imagen. “Yo no soy clasista, pero la realidad de la pobreza no es la de Las Condes”, aseguró Kast.