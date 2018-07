Loreto Seguel: Apoyo de Bachelet a Lula es "una imprudencia monstruosa"

La ex ministra Loreto Seguel (Evópoli) criticó duramente que un grupo de políticos de izquierda, encabezados por la ex-Presidenta Michelle Bachelet hayan suscrito una carta de apoyo a Lula Da Silva, condenado y encarcelado en Brasil por corrupción.

En el panel del programa “El Primer Café” de Radio Cooperativa, Seguel dijo que es “una monstruosidad” que la ex mandataria intervenga en el funcionamiento de las instituciones en un país extranjero, más si son las que deben impartir justicia.

Seguel aseguró que “a mi me impresiona que se diga que lo de Lula es una carta para defender la democracia, porque se ve el doble estándar para mirar este tipo de cosas y ahí me encantaría ver que ha pasado entonces con el caso de Venezuela, si fuera por defender la democracia” dijo la ex secretaria de Estado.

La ex ministra recalcó que “son cosas que este doble estándar dan para que sea super complejo entender esta carta, más cuando son temas “hacia afuera”. Porque uno ve que cuando el político atacado cuando está de mi lado hay que defenderlo, cuando está al frente, voy con todo, con toda la fuerza de la ley” dijo Seguel.

La integrante de Evópoli, uno de los partidos del oficialismo resaltó que “indudablemente en Brasil, el ex presidente, está sancionado, ha sido juzgado, ha sido condenado y además con la revisión de distintas instancias, que es lo mismo que sucede acá en Chile. En general, la institucionalidad judicial y política de un país funciona y por lo mismo decir que hay una fallo para un lado, y después otro fallo para otro, no significa que el sistema no está funcionando, es al revés, funciona producto de la misma contradicción de posturas” apuntó.

Loreto Seguel puntualizó que “yo me pregunto, ¿ qué pasaría si con una persona condenada en este país hubiera una carta con la firma de 45 personas, entre las cuales hay una ex Presidenta, cuestión que yo también considero una “imprudencia monstruosa”, y que dice que efectivamente que no debería ser lo que pasó acá (Caso Lavajato en Brasil) yo creo que sería un escándalo” finalizó la ex ministra.