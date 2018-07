[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “Pobreza ideológica e intelectual: acá no está atacada la propiedad" Camilo Feres sobre viviendas sociales en Las Condes

“Lo que está haciendo Lavín y el atractivo mediático que tiene es que está corriendo el cerco político”, expresó Camilo Feres en Directo al Grano sobre la discutida iniciativa de instalar un edificio que cumple con el rol de viviendas sociales en plena Rotonda Atenas.

Agregó que “hay una parte importante de la derecha que está criticando a Lavín, pero esto solo lo favorece desde la perspectiva de su posicionamiento”.



“No existe en Chile el estándar de lo que se va a construir con este proyecto, no es lo que tradicionalmente hemos conocido en materia de vivienda social y también en la lógica de integración”, explicó Gonzalo Muller.

“Es una necesidad que no es solamente político-social, es económica y territorial, no queda ciudad y no puede seguir creciendo hacia los extramuros con la cantidad de conflictos que acarrea en cuanto a transportes y servicios”, dijo Camilo Feres, también agregó que “tenemos que hacernos cargo de una ciudad que crece hacia arriba”.

“A mí no me causa sorpresa la reacción de algunos vecinos, no creo que sean la mayoría, hay una necesidad de diálogo, de ir explicando y yo creo que en ese esfuerzo Lavín va a lograr ir sumando incluso a los detractores de lo que se va a hacer va a tener un impacto positivo”, indicó Gonzalo Muller.

“Esto tiene que ver con pobreza ideológica e intelectual de derechas e izquierdas, acá no está atacada la propiedad sino que consolidada, las personas que tienen un terreno y lo venden al proyecto en cuestión se ven beneficiados, hay un error de conceptos acá”, finalizó Camilo Feres.