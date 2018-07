Daniela Ginestar llega a la fiscalía para declarar en contra de Nicolás López

La actriz y periodista Daniela Ginestar, una de las denunciantes del director de cine Nicolás López por acoso y abuso sexual, llegó esta mañana hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para prestar declaración ante la fiscal del caso, Lorena Parra.

Ginestar no hizo declaraciones a su llegada a la fiscalía, alrededor de las 10 horas, pero se estima que ratificará la versión de los hechos que relató a la revista “Sábado” de El Mercurio, acerca de un episodio vivido en 2015 con el cineasta después de un almuerzo.

En esa versión, Ginestar contó que López la llevó a la producto Sobras, de la cual ya se desligó, donde en una pantalla gigante le proyectó un video de “una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él (…) Me dijo que yo era demasiado ingenua y eso no servía para ser actriz”.

Luego, según su relato, Nicolás López fue al baño y volvió masturbándose. “Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, entonces que me dedicara a otras cosa, ya que las actrices de verdad no se impactan con el cuerpo humano y menos con un acto tan primitivo como la masturbación”.

Ginestar inició las rondas de declaraciones de las denunciantes y en los próximos días se espera que lo hagan Josefina Montané, Lucy Cominetti y Andrea Velasco, que también expusieron sus casos en la revista el 30 de junio pasado. Además se espera que la fiscal Parra interrogue a López en calidad de imputado.

El de 3 julio pasado, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente inició una investigación penal de oficio contra el cineasta Nicolás López, por presunto abuso sexual. Se trata del mismo procedimiento adoptado en el caso del director de teleseries Herval Abreu, también acusado por actrices nacionales por abuso y acoso.

El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, explicó en esa oportunidad que” hay varias formas para iniciar una investigación, una de ellas es la que permite al Ministerio Público, frente a actos que podrían ser constitutivos de delitos, el ordenar una investigación con la que se determine si existe o no un delito que pueda ser imputado”.

Añadió que “de lo que se desprende de la revista, existe un par de hechos que podrían revestirse en el delito de abuso sexual, pero eso será determinado por las diligencias que se realicen en esta causa que queda en manos de una de las fiscales expertas en indagatorias de delitos sexuales”.

El fiscal Guerra aseguró que se prestará asesoría a las víctimas y que es vital que cuando sean citadas a declarar puedan colaborar. “El testimonio de víctimas siempre será muy relevante al momento de determinar la configuración o no de los ilícitos que se indaguen”, señaló.

Nicolás López contrató a la abogada Paula Vial, ex defensora penal pública y reconocida protextora de los derechos de las mujeres, quien anunció “las acciones legales que resulten pertinentes para defender su honra”.

Según Vial, en la publicación “hay declaraciones falsas y otras descontextualizadas. Tenemos la convicción de que Nicolás no es un abusador y que así quedará demostrado con nuestras acciones”.