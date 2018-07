Ley de Inclusión: Senado aprobó postergación de admisión por “tómbola” en la RM

Por 36 votos a favor y 1 una abstención, el Senado aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto de ley que modifica la Ley de Inclusión Escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la Región Metropolitana, donde se concentra el 40% de la matrícula del país.

La iniciativa posterga para el 2019 la entrada en vigencia, con el objetivo de asegurar una correcta implementación del sistema aleatorio de admisión (conocido como “tómbola”) a los establecimientos educacionales que reciben subvención o aportes regulares del Estado, cuando los cupos no son suficientes

Según los impulsores del proyecto, por su gran población escolar, alta competitividad y demanda de cupos, las Región Metropolitana presenta ciertas complejidades propias que deben ser resueltas de acuerdo a las experiencias que se vayan obteniendo del ingreso al proceso centralizado de admisión de las demás regiones del país.

Los legisladores afirmaron que no se está frente a un “sistema de tómbola”, sino que se aceptó la recomendación de la Universidad de Chile y que ha sido probado y comprobado en varios otros países.

Ael respecto, el senador José García Ruminot afirmó que “la Universidad de Chile nos entregó abundantes fundamentos para hacer que este proceso en la Región Metropolitana se postergue para garantizar el éxito de su puesta en marcha. Lo que no es menor, porque la Metropolitana representa el 40% de la matrícula de país, por lo que hacerlo todo este año planteaba posibilidad de errores”.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger señaló que “voto a favor, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que la ley se aplicó en 2017 en Tarapacá, donde no tuvo buenos resultados, habían muchos padres desesperados porque no tenían colegio para sus niños. Entiendo la gradualidad, pero siempre cuando algo pasa en Santiago se hacen las gestiones para enmendar, y uno –como senadora de región- siente que se experimenta con nuestras regiones”.

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre expresó que “la Universidad de Chile nos explicó lo complejo de la Región Metropolitana y el número de interacciones en este modelo matemático que se eligió, por lo que era necesario postergar un año la implementación del proceso, pero sin que esto implique el postergarlo en otras regiones. En el resto del país se espera seguir avanzando y entre el 2019 y 2020 llegar al 100%”.