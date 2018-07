Ministro Santelices: "Ha estado abandonado en estos últimos años"

El ministro de salud, Emilio Santelices, visitó hoy el Hospital Carlos Van Buren con la finalidad de inspeccionar y dictar una serie de medidas para mejorar la atención en el centro médico tras la muerte de una menor el pasado 4 de julio mientras esperaba una cama.

“El día de ayer hice una visita durante la tarde a este hospital, y me fui sorprendido y preocupado por las condiciones en que lo encontré (…) me encontré con un hospital que ha estado abandonado en estos últimos años. Abandonados de gestión, abandonados sus trabajadores, sus profesionales y poniendo en una situación de atención no digna a sus pacientes”, señaló Santelices.

Asimismo, la autoridad sostuvo que “hemos acordado con el intendente colaborar mancomunadamente para que desde la autoridad regional y el ministerio de salud, desarrollar un plan de corto y mediano plazo, en el primero conversé con el equipo de inversiones del ministerio para tomar medidas inmediatas, donde se invertirá $600 millones en recuperar el instrumental”.