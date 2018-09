Corte Suprema rechaza revertir libertades a reos de Punta Peuco

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema rechazó la solicitud con la que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos buscaba revertir seis de las siete libertades condicionales otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, este rechazo no ahondó en el cuestionamiento a la participación del abogado Ricardo Abuauad, quien integró la Sala Penal cuando se otorgó las libertades condicionales a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La Afep argumentaba que el jurista mantendría vínculos con el abogado Tomás Zamora Maluenda, defensor de condenados de Punta Peuco e involucrado en crímenes.

De acuerdo a fuentes judiciales de La Tercera, el recurso fue rechazado debido a que las nulidades se acogen solo en casos extremos y donde rige el principio de trascendencia.

Situación que no se ajusta, a juicio de los magistrados, en este caso, donde las libertades condicionales fueron otorgadas por unanimidad de la sala, por lo que el pronunciarse o no respecto de la inhabilidad de un abogado integrante no tendría efecto en el resultado de la causa.

Este polémico fallo del máximo tribunal dio origen a la acusación constitucional de la oposición en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama.