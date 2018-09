ENAP y Quintero: "Nuestro interés no es ganarle a nadie en esta crisis"

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Andrés Roccatagliata insistió que los dos estudios encomendados a analistas externos demuestran que en sus instalaciones no se emiten gases o elementos contaminantes para las comunas de Quintero y Puchuncaví.

El ejecutivo resaltó que ambos reportes son aportes a toda la investigación, destacando que “nuestro interés aquí no es ganarle a nadie, no estamos buscando eso, pero si miramos, aquí más que ganar a perdido toda la comunidad de Quintero y Puchuncaví, porque lo que está pasando es realmente complicado” apuntó.

El directivo resaltó que “aquí más que buscar quien es el culpable, que en todo caso hay que esclarecerlo, lo que tenemos que hacer es unirnos a lo que ha dicho el Presidente Piñera cuando visitó Quintero el día martes y participar con fuerza en este programa que mejore la calidad de vida de las comunidades de Quintero y Puchuncaví.

Consultado si la ENAP tomaría acciones si se demuestra en las conclusiones de la investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente que la empresa no produjo la contaminación, Roccatagliata aseguró que “a nosotros no nos corresponde como administración pronunciarnos sobre una decisión que podría hacer el directorio, pero si me gustaría comentar que en esta crisis es muy fácil ser general después de la guerra, aquí cuando ocurrió esto la Superintendencia vio esto, detectó olores, hubo una presunción, nos pidieron que paráramos algunas labores de mantención y nosotros optamos por colaborar al 100%, porque entendemos lo que está pasando con la autoridad, y hay que actuar con prisa y es mejor equivocarse con las empresas que poner en riesgo la salud de las personas” aseveró el gerente general de la estatal de los hidrocarburos en Chile.