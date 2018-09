Gobierno evalúa patrocinar avión para retorno de haitianos

El Gobierno reveló que están evaluando patrocinar un avión para que los haitianos que quieran puedan volver a su país.

Esto, luego que el vocero de haitianos en Chile, William Pierre, afirmó que diariamente recibe llamados de sus compatriotas pidiéndole empleo para conseguir fondos y retornar a Puerto Príncipe.

Pierre afirmó que actualmente “tenemos una cantidad de inmigrantes que me han dicho: No tengo qué comer, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Me han pedido ¿quién me puede ayudar para volver a Haití?”, aseguró el denominado vocero de la comunidad caribeña en nuestro país.

En ese sentido, solicitó al Gobierno una reunión para plantearles que les pueda facilitar un avión dos veces al mes, ya que “son miles y miles de haitianos los que quieren retornar”.

Frente a esta solicitud, el jefe de Gabinete, Andrés Chadwick, anunció que el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se reunirá a dialogar con ellos para evaluar su petición.

Es por ello que La Moneda presentará un plan de “operación retorno” para haitianos que quieran regresar a su país lo puedan hacer.