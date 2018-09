Gobierno se reúne con la comunidad haitiana

El Subsecretario del Interior, recibió en La Moneda a un grupo de líderes de la comunidad haitiana en Chile para escuchar sus inquietudes respecto a las condiciones de vida y dificultades que enfrentan en nuestro país.

Es por ello que el Gobierno presentará un plan de “operación retorno” para que los migrantes que quieran regresar a su país lo puedan hacer.

Incluso, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reveló que están evaluando patrocinar un avión para que los haitianos que quieran puedan volver a su país.

Esto, luego que el vocero de haitianos en Chile, William Pierre, afirmó que diariamente recibe llamados de sus compatriotas pidiéndole empleo para conseguir fondos y retornar a Puerto Príncipe.

Pierre afirmó que actualmente “tenemos una cantidad de inmigrantes que me han dicho: No tengo qué comer, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Me han pedido ¿quién me puede ayudar para volver a Haití?”, aseguró el denominado vocero de la comunidad caribeña en nuestro país.