QUINTERO: Nueva marcha de protesta y se inician las clases on line

Esta tarde se desarrolló una nueva marcha de la comunidad organizada en Quintero y Puchuncaví protestando en contra de la contaminación ambiental en la zona.

Unas trescientas personas se movilizaron con pancartas, banderas chilenas y globos negros para expresar su descontento ante las medidas adoptadas y exigir que se cumplan los 4 puntos del petitorio planteado en el cabildo abierto de la comunidad.

Asimismo y ya que por la contaminación que ha afectado a las comunas de Quintero y Puchuncaví, las clases en el sector están suspendidas y por esta razón, el gobierno anunció la implementación de plataformas online para dar continuidad, de alguna manera, a los planes de estudios de los alumnos y alumnas.

El Mineduc anunció que ya se encuentran disponibles las plataformas de aprendizaje online, www.portaleducativo.cl, dirigida a estudiantes de Educación Básica y Media (1° básico a 4° medio) y www.puntajenacional.cl, para estudiantes que se encuentran cursando Educación Media y están próximos a rendir PSU.

La autoridad educacional aclaró que los sistemas no tendrán costo para los estudiantes afectados, tras las dudas que manifestaron padres y apoderados en ese sentido, y señaló que, para poder acceder a dichos servicios virtuales, los afectados deben acercarse a sus establecimientos educacionales para solicitar las claves que serán entregadas por los directores de manera gratuita.

La directora del Departamento de Administración de Educación Municipal de Quintero, Edith Varas, señaló que “si hay algún apoderado que no puede ir al establecimiento, porque trabaja o tiene otras razones, los directores incluso se la pueda enviar por Whatsapp, teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, ya sea al estudiante o al apoderado, eso quiero que quede bien claro, no puede ser que una persona ajena al sistema educacional entregue claves. En eso no nos podemos perder”.

La información para acceder a ambas plataformas, se coordina en cada establecimiento a través de su director. Apoderados y/o alumnos deben contactarse con su establecimiento para obtener su clave de acceso, a partir de mañana jueves 30 de agosto.

Los docentes de los colegios interesados podrán personalizar las pruebas y monitorear los resultados de sus estudiantes.