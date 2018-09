Encuentran feto en en planta de aguas servidas en Lampa

En horas de este martes un feto fue encontrado en una planta de aguas servidas en la comuna de Lampa, hasta donde llegaron peritos de Labocar para investigar, según consignó Radio Bío Bío.

Según Carabineros, el hallazgo fue denunciado por un trabajador de la empresa Novaguas que se encontraba realizando labores de mantención en una planta elevadora, donde encontró el feto en una rejilla.

Ésta tendría su sexo indeterminado porque no haber alcanzado más de 4 meses de gestación. Además, no se encontraron lesiones de forma preliminar y se estima que el incidente no habría ocurrido hace más de dos días.