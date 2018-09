Ex senador Orpis insiste que en juicio de caso Corpesca demostrará inocencia

El ex-senador de la UDI, Jaime Orpis negó todo pago o cohecho proveniente de la empresa pesquera Corpesca luego del juicio abreviado donde el ex-gerente general, Francisco Mujica reconoció haber sobornado al ex legislador y a la ex-diputada Marta Isasi.

Orpis a través de un comunicado aseguró que “vengo en desmentir de manera categórica que jamás he cometido cohecho. De manera reiterada no solo en la ley de pesca sino que en otros cuerpos legales voté en contra de los intereses de CORPESCA” resaltó el abogado.

Asimismo, Orpis apuntó que “en la ley de Pesca voté en función del acuerdo político suscrito entre el gobierno y un grupo de Senadores de Oposición, y lo hice en los mismos términos que todos ellos. Sin este acuerdo la ley de Pesca no tenía viabilidad porque la Alianza era minoría en el Senado. No participe en la negociación. No presenté ninguna indicación a pesar de las cerca de mil que se presentaron a pesar de haber recibido por parte de Corpesca propuestas en tal sentido” aseguró el ex.legislador por la región de Tarapacá.

Orpis agregó que “voté en contra de la opinión de CORPESCA incluso en seis de los siete puntos que a juicio de CORPESCA eran los más relevantes en una minuta que me envió a través de un correo electrónico. El séptimo fue aprobado por más del 80% del Senado” recordó el ex-senador.

Por último, Orpis reclama sobre el acuerdo de la Fiscalía de Alta Complejidad con la defensa de Mujica acusando que “no se pueba nada”.

En su último párrafo de la declaración de Orpis, el ex-senador señala que “lamento que en temas de esta envergadura se llegue a este tipo de negociaciones donde no es necesario probar nada sino que reconocer los hechos con el único propósito de evitar un juicio oral. En el juicio oral que es una instancia independiente acreditaré la verdad de los hechos porque la verdad no puede ser objeto de negociación” puntualizó el ex-parlamentario gremialista.

Este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó el juicio abreviado en contra del ex-gerente general de Corpesca, Francisco Mujica luego que el directivo aceptara ser el autor de soborno y delitos tributarios.

Como es una salida alternativa, y con previo acuerdo entre las partes, el Ministerio Público pidió dos penas remitidas de 541 días, que suman un total de tres años para Mujica, condenado por dos delitos cometidos entre los años 2009 y 2013.

Asimismo, la fiscal Ximena Chong solicitó que Mujica pague una multa de 60 millones de pesos. La sentencia será leída este viernes 7 de septiembre.