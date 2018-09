Mujer más longeva de Chile cree tener más que sus 109 años reconocidos

La señora Honoria Robles de Yumbel tiene 109 años, según el Registro Civil, pero ella asegura tener sobre los 120. La mujer cuenta que se acuerda completamente de su bautizo y comenta que en ese momento ya tenía cerca de 10 años.

En el marco del inicio de la primavera para los adultos mayores y la conmemoración de que “pasó el mes de agosto”, el seremi de Desarrollo Social de la Región del Biobío, Alberto Moraga, visitó a la señora Honoria para felicitarla y llevarle algunos obsequios, tomar un mate con ella y disfrutar de sus historias.

Actualmente Honoria vive sola, tiene 5 hijos y 10 nietos, además de bisnietos. Posee gallinas, perros y gatos que la acompañan en el pasar del día. Lo más sorprendente es su lucidez, se acuerda de su infancia, de sus abuelos, quienes por lo demás la criaron.

No tiene muchas nociones de sus padres. “Puede que haya tenido plata y se olvidó de mi, porque éramos muy pobres”, ríe.

Honoria nació el 3 de enero de 1909, actualmente recibe la pensión básica solidaria y según el Registro Social de Hogares está dentro del 40% más vulnerable.

En 2018 fue beneficiaria del Programa Habitabilidad de MIDESO y se le construyó una pieza con revestimiento interior y conexión eléctrica, una cama de una plaza y un closet mediano.

Dice estar contenta con su vida, y sobre todo con las cosas sencillas. “Sí, me duelen de vez en cuando los huesos, pero hago mis cosas. Me pelo algunas papas, pico una cebolla y me preparo un caldito. Lo que sí me encanta el mate, tomo dos veces al día, eso me mantiene viva, la yerbita es tan rica”, expresó la anciana.

“Ella nunca se enferma, ni se resfría. Yo tomo harinado en la mañana y me da acides, ella nunca, lo que sí, come sano, siempre tiene sus caldos, come mucha verdura, no ve televisión y conversa mucho con sus animales, los cuida mucho”, expresó José, su hijo de 55 años.

El seremi Moraga aseguró estar muy contento de visitar a la señora Honoria. “Es una tremenda satisfacción poder conocerla, escucharla y darse cuenta de cómo toma su vida, con la sencillez que lo hace. Nosotros con esto queremos dar un claro mensaje de lo importante que son nuestros adultos mayores, que ellos igual están primeros en la fila y que con la figura de la señora Honoria, queremos seguir trabajando por ellos”, expresó Moraga.

La visita de la autoridad se enmarcó además, en el Lanzamiento del Programa Vínculo en la comuna de Yumbel, y que da inicio a una serie de actividades para los adultos mayores en la Región en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor.