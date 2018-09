Tomás Hirsch y renuncia de Mirosevic: “No estoy de acuerdo con su salida"

El diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch aseguró no compartir la decisión adoptada por su par Vlado Mirosevic de renunciar a la presidencia de la Comisión de RR.EE de la Cámara, asegurando que no han sido consensuada al interior del Frente Amplio.

“No estoy de acuerdo con la salida del diputado Mirosevic. A pesar de las diferencias al interior del FA, creo que quienes ocupamos este cargo debemos llevar adelante las tareas que hemos asumido. Esto debiera haberse resuelto en nuestras reuniones de bancada más que con renuncias que no han sido consensuadas como equipo. Espero que el diputado recapacite y siga en la presidencia”, aseguró el humanista.

En relación a las “presiones” que acusó el diputado del Partido Liberal, Hirsch enfatizó que “jamás he visto presionar a alguien al interior del FA. Existen distintas opiniones, miradas y estilos. Somos un conglomerado de catorce organizaciones con orígenes muy diversos y eso hace que haya diferencias. Si alguien siente que ha habido presiones, tendrá que explicitarlas en conjunto”.

Sin embargo a juicio de Hirsch, la renuncia de Mirosevic no afecta de ninguna manera el programa del Frente Amplio ya que éste no fue construido por los parlamentarios si no que por la ciudadanía a lo largo del país. “El FA sigue siendo la única opción que tenemos los chilenos de construir un país más justo”, asegura el diputado.