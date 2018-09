3 carabineros son formalizados por pedir dinero a conductores en Copiapó

Tres funcionarios de Carabineros quedaron con arraigo nacional, luego de ser formalizados el pasado viernes por el delito de cohecho, tras de ser acusados de pedir dinero a conductores en la ciudad de Copiapó.

El fiscal de la ciudad, Sebastián Coya, detalló que detalló que los imputados solicitaban dinero a cambio de no cursar infracciones a las personas, según consigna Atacama Noticias. En particular, esta situación se produjo dos veces, en marzo y junio de este año.

Uno de los denunciantes, Jhonny Berrios, detalló que tras ser fiscalizado por no portar licencia de conducir, “me pidieron plata, me revisaron el auto, me pidieron plata, supuestamente para ir al cine porque salía caro”.

Según se explicó durante la audiencia, los policías solicitaron 100 pesos en este caso, y en otra oportunidad le pidieron $300 mil a un ciudadano extranjero.

Por su parte, Carabineros inició un sumario administrativo por estos hechos, pero desde la institución aclararon que los funcionarios no han sido apartados y siguen ejerciendo sus funciones.

Los tres imputados, además de quedar con arraigo nacional, deberán firmar mensualmente y no podrán acercarse al denunciante.