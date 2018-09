Director de Indap se disculpó tras hacer "chiste" sobre falta de agua en Petorca

“Lamento profundamente el comentario fuera de lugar e insensible que emití acerca de Petorca (…) Pido disculpas”. De esa manera se disculpó -por medio de su cuenta de Twitter- el director del Instituto de Desarrollo Agrupecuario (Indap), Carlos Recondo, tras realizar una broma referente a la falta de agua en Petorca, esto en medio de una actividad en Olmué, según dio a conocer ‘Radio Bío Bío.

Antes de comenzar un discurso en dicha comuna, Recondo bromeó ante de la demora de un vaso de agua, señalando que “fueron a conseguir agua a Petorca, creo”, lo que fue seguido de tímidas risas de los presentes.

Acto seguido, un hombre ubicado a un costado del escenario comenzó a increparlo por el desafortunado “chiste”.

“Estar sin agua no es un chiste, no es para que la gente se ría. Estar sin agua no es un chiste, señor. Olmué está viviendo lo mismo, también está sin agua”, vociferó el asistente a la cita, ganándose los aplausos de todos quienes observaban lo ocurrido.

El actuar de Recondo fue criticado por varios parlamentarios, a quienes no le pareció pertinente lo realizado el director de Indap, en especial considerando la delicada situación que se vive en la zona.

Una de ellas fue la diputada Carolina Marzán, quien a través de su cuenta de Twitter expresó su malestar, acotando que “el agua es necesidad humana y en su escasez no se puede bromear”, adjuntando un video del momento.