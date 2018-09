Funcionaria del Liceo Barros Borgoño acusó que encapuchados intentaron quemarla

Daniela Torres, asistente de la educación del Liceo Barros Borgoño, denunció que encapuchados la rociaron con bencina e intentaron quemarla.

Según la funcionaria, el hecho, que quedó registrado en un video, ocurrió a fines del año 2017. Además, afirma que no hubo detenidos por el incidente, según detalló Radio Cooperativa.

Torres narró al medio que “estando nosotros ahí, nunca decidí salirme de la puerta porque no le iba a dar el gusto que saliera. Los encapuchados forzaron el portón conmigo ahí, no me respetaron, me amenazaron con martillos, otros decían ‘quémenla, quémenla’, hasta que un grupo trae un bidón de bencina y me tiran de afuera hacia adentro y otros de adentro. Al final, en el momento no asimilé lo que estaba pasando, sino que después estuve con crisis postraumática”.

Asimismo, la mujer acusó que “hice la denuncia a Carabineros, hice la denuncia a la Superintendencia (de Educación), pero todo quedó en nada”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, fue consultado por Cooperativa sobre el hecho. Al respecto, el edil solicitó la expulsión de los alumnos responsables y sentenció que “no puede ser gratis rociar a alguien con bencina y mantenerlo en ese establecimiento, es una señal de que no opera el principio de la autoridad y que es gratis hacer actos vandálicos”.