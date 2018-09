Cristina Girardi: “El informe de la SMA me parece una vergüenza”

Luego de conocer el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente en relación a las responsabilidades del episodio tóxico que afecta a Quinteros-Puchuncaví, la diputada y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Cristina Girardi (PPD) la calificó como “política”.

“El informe de Superintendencia de Medio Ambiente me parece una vergüenza”, sostuvo la parlamentaria, agregando que el organismo medioambiental “no fue a buscar a todas las empresas, fue a buscar a ENAP para sancionarla”.

“La Superintendencia no fue a buscar a las otras empresas para saber si tenían responsabilidad o no, lo que me parece una vergüenza. Este es absolutamente un informe vergonzoso respecto a la responsabilidad de ENAP”.

Asimismo, remarcó que el informe es “claramente político” debido a que “cuando vas a buscar como sancionar a ENAP y ahí recoges las evidencias, la investigación y no la haces en ninguna parte más, me parece un despropósito”.

Finalmente, la parlamentaria remarcó que este informe “pone en jaque la autoridad ambiental de la Superintendencia, lo que me parece gravísimo”.

Cabe recordar que la resolución apuntó formular cargos a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), por faenas realizadas en el proyecto Terminal Marítimo de Quintero debido a la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente.