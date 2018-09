Peaje de Lampa comenzará a operar con sistema Free Flow

A partir del viernes comenzará a funcionar el nuevo Peaje de Lampa de Autopista del Aconcagua de Globalvia con sistema Free Flow o flujo libre, tal como ocurre con las autopistas urbanas.

La implementación favorecerá a los usuarios de la Ruta 5 que planifican hacer su viaje al norte, y no tendrán que pararse en el peaje obligatoriamente.

Este nuevo sistema remplaza al anterior y opera con el mismo dispositivo que se utiliza para las autopistas urbanas de Santiago.

Para disfrutar de los beneficios, no se requiere inscripción previa. Los conductores pueden utilizar el dispositivo Tag de siempreo instalarlo en sus vehículos el dispositivo. No obstante, quienes no lo tengan podrán cancelar en las cabinas manuales dispuestas para ello.

De esta forma los usuarios que utilizan la Ruta 5 Norte y este fin de semana largo planifican su viaje hacia el norte, podrán pasar por este peaje sin detenerse, pues la nueva configuración de este considera 3 pistas por sentido (al centro) con el sistema Free Flow y 3 cabinas laterales manuales por sentido para quienes no cuentan con el dispositivo TAG.

La habilitación del sistema será previa al fin de semana de Fiestas Patrias donde se espera un flujo en esta plaza de 34.000 vehículos para el día viernes 14 y 40.000 vehículos para el día sábado 15.