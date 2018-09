Carmen Frei hizo un llamado a aprender de los errores del 11 de septiembre

En el marco de una nueva conmemoración del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, la fundación Allende realizó un acto en la sede del ex Congreso en Santiago.

En la ceremonia estuvieron presentes distintas autoridades, como la hija del ex Mandatario de la Unidad Popular, la senadora Isabel Allende, además del presidente del Senado, Carlos Montes (PS) y la ex senadora Carmen Frei, hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En la oportunidad, la ex parlamentaria dio un discurso en donde afirmó que “son muchas las razones que explican porque el 11 de septiembre seguirá siendo una fecha que no deja indiferente a nadie, e interpela a todos los sectores del país”.

Además, agregó que “la crisis que puso fin a la democracia hace 45 años requiere hoy que todos seamos capaces de analizar las causas que la produjeron, poniendo la mirada en las lecciones que tenemos que sacar de ello para construir un futuro mejor”.

Asimismo, Frei recalcó que “apelo a la memoria de nuestros líderes históricos, al legado y al ejemplo de Salvador Allende y Eduardo Frei (Montalva) para que seamos capaces de volver a conectar con la historia viviente de Chile en este siglo XXI y para que nunca más el desencuentro entre nosotros genere las condiciones que permitieron qu el Golpe de Estado de 1973 se impusiera”.

En la misma línea, la es senadora sentenció que “lo que el 11 de septiembre nos deja como lección, el sacrificio del presidente Allende, el asesinato de mi padre, nuestros mártires, los desaparecidos y ajusticiados nos enseñan el que debemos mirar de frente nuestros fracasos y sacar de nuestras derrotas las lecciones para poner la vista en nuevos horizontes a conquistar”.