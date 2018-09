Marzán y médicos objetores: “Hay un protocolo que no se está llevando a cabo"

La diputada PPD, Carolina Marzán, se refirió acerca de la auditoría a cargo del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota que reveló fallas en la atención de la paciente Fernanda Sandoval en el Hospital de Quilpué, el pasado 6 de abril, quien acudió al recinto asistencial para solicitar un aborto por inviabilidad fetal, en el marco de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, el cual fue negado por dos médicos objetores de conciencia.

“Con respecto a lo que le sucedió a Fernanda Sandoval en Quilpué, que no se le realizó el protocolo de aborto por las tres causales, siento que es lamentable. Sin embargo, me parece que es positivo que se estén haciendo estas auditorías, dado que es muy recurrente que en el Hospital de Quilpué sucedan este tipo de casos (…) Hay un protocolo que no se está llevando a cabo y no hay ninguna justificación para ello”, disparó la parlamentaria.

Asimismo, la diputada que representa al Distrito 6 Quinta Cordillera rechazó el servicio prestado por los profesionales del área a la mujer de 25 años.

“Recordemos que a Fernanda la tuvieron casi 24 horas sufriendo, padeciendo por un tema que es doblemente sensible, puesto que no solamente estaba en riesgo su salud, sino que sabíamos que venía con un embarazo inviable producto de este dispositivo intrauterino que tenía en su cuerpo”, sostuvo.

Tras conocer los hechos, la legisladora afirmó que “esto obedece a un tema cultural y de un país negativamente conservador; nadie dice que pasemos a llevar los valores o pensamientos de ciertas comunidades y familias, pero estamos hablando de la salud de las personas (…) Acá había dos vidas en riesgo y el Hospital de Quilpué y su personal pasaron por sobre esto”.