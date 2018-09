Enfermeras critican “amenaza” de crisis en sistema de salud hecho por matronas

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, refutó los anuncios emanados desde la organización de la matronería respecto a que se desataría una crisis derivada de la ratificación efectuada por el Ministerio de Salud que acatará el dictamen de la Contraloría General de la República que declaró ilegal la Norma N°21 de 2010.

En este marco, llamó al ministro de Salud, Emilio Santelices, a continuar con el camino correcto de respetar el Estado de Derecho pues en ningún caso el rol de matronas y matrones sufrirá alteración alguna, más aún cuando ya en el año 2011, a través del Oficio Ordinario N°2246, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, se instruyó que “las actividades en Unidades de Neonatología no son exclusivas de los profesionales Matronas y Matrones”, por lo que se infiere que son espacios abiertos para ambas profesiones.

“Lo que asegura, en primer lugar, la normalidad en la atención de salud a la población es el respeto y observación de la legislación vigente, no es ético ni responsable ampararse en demandas corporativas y particulares para exigirle a la autoridad que actúe fuera de la ley”, señaló Baeza.

La líder del colegio agregó que “nos hemos visto obligados a reaccionar frente a lo que consideramos inapropiado no sólo por el tono, sino que fundamentalmente por el fondo de lo que se ha planteado desde el Colegio de Matronas. Se le hace un daño a la matronería y a los equipos de salud, el que haya una profesión, en particular, que amenace con provocar una crisis en el sistema de salud presionando a las autoridades”.

Es así como criticó que “no se respete el Estado de Derecho y se use para ello a las pacientes, niños y niñas en forma de chantaje, usando argumentos que además, no resisten análisis y no se ajustan a la realidad, nuestra formación ética y profesional no lo considera admisible”.

“No es efectivo- dijo Baeza- que la aplicación del dictamen dejará fuera a matrones y matrones de las unidades de neonatología y ginecología, sino que restablecerá lo que existía a 2010. No es verdad que se vaya a expulsar a las matronas de las unidades de neonatología y ginecología pues lo que señala la ley es que son espacios históricamente compartidos por ambas profesiones”.

Asimismo, añadió que “tampoco se dejarán de ejecutar, en esta área, las tareas que hoy se realizan en el sistema de salud en Chile producto de la aplicación de lo que en derecho corresponde, el alcance del dictamen no afecta al nivel primario de atención por lo que pedimos a la población mantener la tranquilidad”.

“Apoyamos la gestión, en esta materia, del Ministro Santelices y lo instamos a continuar en el camino correcto de cumplir la ley. Llamamos al Colegio de Matronas, con el respeto que nos merecen, a actuar con prudencia y responsabilidad para así asegurar la tranquilidad de la población”, añadió también la dirigente.

Baeza concluyó reiterando que existe la “disposición a establecer los canales de diálogo con el fin de dejar atrás esta situación y concentrarnos en los temas sustantivos de la agenda de salud para así contribuir como nos corresponde a las distintas profesiones ligadas a la salud, a ofrecer un mejor sistema de atención a la población”.