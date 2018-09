Familia de José Vergara convocó a una nueva búsqueda del joven desaparecido

En el marco de la realización del segundo juicio oral por la desaparición de José Vergara, sus familiares convocaron a una nueva búsqueda del joven.

Vergara fue detenido el 13 de septiembre por cuatro carabineros en la comuna de Alto Hospicio. Los ex uniformados Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Manuel Carvajal Fabres y Abraham Caro Pérez fueron condenados en primera instancia a penas que van entre los 41 y 300 días de presidio.

El tribunal iquiqueño determinó que el caso no constituía “una vulneración a los DDHH, que no existía la desaparición forzada y que incluso no habían antecedentes respecto a esta desaparición”

No obstante, la Corte Suprema resolvió anular el juicio y repetir el proceso, que actualmente se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique.

Este jueves, a tres años de la desaparición, los familiares realizarán un acto conmemorativo a las 18:00 horas, en la Plaza Prat de Iquique, lugar donde anunciarán y convocarán a la comunidad a realizar nuevas búsquedas en el desierto.

Cristina Vergara, hermana del joven desaparecido, afirmó que “en particular no tengo muchas palabras. Ya son tres años y se me hace imposible pensar que carabineros sacó a mi hermano de la casa y aún no aparece”.

Además, agregó sobre el nuevo juicio que “esta vez no queremos encontrarnos con la misma situación, y esperamos que estos jueces hagan justicia y les den una pena ejemplar, para nosotros estar un poco tranquilos de que se está haciendo justicia por nuestro hermano”.