Marco Antonio Nuñez niega haber filtrado fotos íntimas de ex-pareja

Marco Antonio Núñez, el ex-presidente de la Cámara de Diputados, ex intendente regional y ex candidato a la presidencia del PPD, negó haber filtrado fotos íntimas de su ex-pareja, Paula Arriagada, quien presentó una querella en su contra.

En un comunicado público, Nuñez asegura que “se me intenta involucrar en una situación íntima que, lamentablemente, afectaría a una mujer y ex militante del PPD. No he participado jamás en la exposición indebida de fotografías de ninguna persona por redes sociales, ni por ningún medio” inicia el ex-legislador.

Nuñez agrega que “mi vida da testimonio de mi absoluto respeto a las mujeres, a la intimidad y a la honra de las personas. Estoy en condiciones de demostrar ante cualquier Tribunal mi absoluta inocencia, ya que no he participado en ninguno de los actos que se me quieren atribuir” acota.

El médico y ex-titular de la Cámara Baja asevera que “me defenderé, y agradezco enormemente a los medios que han querido escuchar mi versión y sostener mi presunción de inocencia. Estoy muy afectado por esta injusta acusación y me concentraré en mi defensa judicial y ante el Tribunal Supremo de mi Partido” concluye.

Nuñez enfrenta una querella criminal por supuestamente tomar y exhibir fotos íntimas de su ex pareja en redes sociales sin su consentimiento, y por el presunto delito de amenazas.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, la querella fue presentada en el Juzgado de Garantía de Casablanca el 7 de septiembre pasado.

El ex-parlamentario del Partido Por la Democracia (PPD) es acusado, junto con una funcionaria del Congreso, por Paula Arriagada, exjefa de campaña de Rodrigo González, diputado del mismo partido.

La acción legal detalla que Núñez habría fotografiado a la querellante semidesnuda cuando pololeaban, sin su autorización.