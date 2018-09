Laicos en picada contra Papa Francisco: "Solo cosecha dividendos personales"

Los laicos de Osorno acusaron al Papa Francisco de “cosechar dividendos personales” con las medidas que se han adoptado para la Iglesia Católica chilena luego de las revelaciones y denuncias por abuso sexual y 119 casos que indaga la Fiscalía.

En medio de los nuevos allanamientos a los Arzobispados de Valparaíso, Concepción, Chillán y Osorno, los laicos de esta última ciudada criticaron las decisiones del papa Francisco por la falta de medidas tomadas al interior de la Iglesia.

Las palabras se suman a los cuestionamientos que hizo a través de redes sociales, James Hamilton –denunciante del caso Karadima- quien aseguró que “nada de lo que le dije fue considerado”, refiriéndose a la cita en que están convocados los obispos.

El vocero de los Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret aseguró que “lo único que ha hecho es cosechar dividendos personales en vez de encontrarnos con cambios concretos, con cambios reales”.

“La lentitud del papa no se comprende, que teniendo alguien todo el poder no lo vaya a hacer. Y es ahí donde, sin duda, hay gestos que se valoran, pero todavía seguimos en la lógica de que la solución va a venir de los victimarios en consideración que los obispos no cambian de la noche a la mañana”, agregó.