Obispo Carlos Pellegrin no participará hoy del Te Deum en Chillán

El obispo Carlos Pellegrin informó que no oficiará este viernes el tradicional Te Deum por Fiestas Patrias que se realiza en la ciudad de Chillán, región de Ñuble.

El sacerdote es investigado por la fiscalía regional, luego de que el pasado 2 de agosto fuese recibida una denuncia relacionada por delitos sexuales.

Pellegrin afirmó sobre su ausencia de la ceremonia de esta tarde a las 19:00 horas que “sigo involucrado en distintas actividades de tipo pastoral. Lo que he hecho anteriormente lo retomo; me he marginado de las grandes celebraciones públicas justamente para evitar cualquier tipo de situación que incomode a la comunidad”, según informó Radio Cooperativa.

Además, el obispo se refirió al proceso indagatorio que lleva a cabo la fiscalía en su contra, señalando que “se trata de una investigación y por esa misma situación tengo que bajar el ritmo de actividades. Estoy en paz y confiado en la justicia chilena. Tengo la confianza en que el Ministerio Público va a llegar a la verdad absoluta y aquellos que no tenemos ningún tipo de delito, ni reconocer ninguna falta, seremos absueltos”.

Este jueves personal del OS-9 de Carabineros llegó al Obispado de Chillán con una orden judicial de registro e incautación, solicitada por el Fiscal Sergio Moya Domke y liderada por el Fiscal Emiliano Arias, en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por los delitos de abuso sexual a menores de edad.