Manifestantes llegaron afuera del Te Deum evangélico a mostrar su total rechazo ante la aprobación de la LIG

“Piñera mintió a la iglesia”, es el cartel más llamativo de una manifestación contra el Gobierno se realiza en las afueras de la Catedral Evengélica durante la realización de la tradicional ceremonia de acción de gracias.

Con gran cantidad de letreros los manifestantes buscan mostrar su descontento con el Mandatario quien patrocinó la ley de identidad de género, que fue aprobada en el parlamento.

“No estamos de acuerdo con esta ideología de género. No estamos de acuerdo, simplemente, porque Dios no está de acuerdo y aunque me traten de homofóbico, y esa palabra no existe, aunque nos traten de retrógrados, nosotros seguimos creyendo en esta poderosa”, señaló uno de los manifestantes de acuerdo a lo publicado por Emol.

El año pasado se vivió una situación similar cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet fue insultada quienes criticaron su agenda valórica.