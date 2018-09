Johnny Herrera contó su versión sobre la balacera de julio pasado en el CDA

Johnny Herrera declaró ante la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada del Crimen (Bricrim) de la PDI por la balacera ocurrida en las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA) el pasado 24 de julio.

El portero de la Universidad de Chile reiteró que las personas heridas le dijeron que los responsables de los disparos habían sido hinchas de Colo Colo, según publica La Tercera.

Herrera afirmó en su declaración que “en el sector de kinesiología me encuentro con un sujeto a quien ubico como Nacho en estas actividades sociales y de beneficencias, a quien lo veo lesionado en su espalda y me pide auxilio, así que lo trato de contener”.

Posteriormente, el futbolista añade que “(ellos) dijeron que fue a la salida de nuestro centro deportivo. No señalaron cuántos ni cuáles eran sus apodos, nombres ni qué grupo específico. Solo eso me dijeron. Luego hablamos para contenerlos y respecto a su estado de salud. Hubo una persona en esas circunstancias que la escuché decir que vio a un ‘loco’ con una bandera de la U y disparó, pero no sé quién dijo eso con el alboroto que había”.

El Ministerio Público y la PDI siguen realizando las indagaciones correspondientes para dar con los responsables del delito ,que dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Por el momento no se ha descartado ninguna teoría, incluyendo un ajuste de cuentas de barras rivales (U. de Chile y Colo Colo), como señaló el portero.