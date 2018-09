Alcalde de Santiago confirmó extensión de horario en fondas del Parque O"Higgins

El alcalde Felipe Alessandri, utilizó sus redes sociales para comunicar que debido a las lluvias que afectaron durante el día martes a la Región Metropolitana decidió extender el horario en el Parque O’Higgins tras reunión con fonderos.

La máxima autoridad del municipio de Santiago, señaló en su cuenta de Twitter la extensión del horario en la fonda oficial de la comuna de Santiago. “Ayer hubo reunión con fonderos del Parque O’Higgins y se acordó que la mejor decisión es extender el horario de funcionamiento de nuestra Fonda hasta las 00.00 horas de hoy, por los inconvenientes que tuvimos ayer debido a las lluvias”.

Alessandri aclaró además que estuvo la posibilidad de extender el evento durante más días, sin embargo por razones de seguridad la decisión fue entender solo el horario de la ultima jornada.

“Analizamos la posibilidad de abrir más días, pero lamentablemente no podríamos contar con el contingente de Carabineros que hemos tenido y no se podría asegurar el estándar de seguridad que hemos mantenido. Por eso, la decisión de consenso con fonderos fue extender el horario de hoy”.

