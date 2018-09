Arzobispo Chomalí confirmó viaje a Roma y descartó rumores de asumir en Santiago

Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, confirmó viaje al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, en medio de los rumores que lo vinculan con asumir en Santiago. “Me voy a encontrar con el Papa, tengo una audiencia con el Papa”, afirmó.

Monseñor Chomalí, al ser consultado si asumirá como sucesor de Ricardo Ezzati en la Diócesis de Santiago, descartó esa posibilidad y aseguró según información entregada por Cooperativa, “ahora me tomo el avión para ir a Roma, no tengo idea, yo tengo otros temas que hablar, el que decide eso es el Papa no yo, esta reunión la tengo agendada hace tres meses”.

Añadió además “no les puedo comentar pero quiero hablar con él varias cosas en relación a las cartas que él envió y hacer una reflexión en conjunto. Se la pedí hace bastante tiempo y me la concedió para el 21 de septiembre”.

Antes de partir, el arzobispo de Concepción aseveró por último, “es bueno conversar con el Papa, ver de qué manera seguimos avanzando en un tema tan doloroso como son los abusos para decir no más abusos, que queremos una Iglesia que trabaje por la gente, como lo hemos hecho nosotros”.