Corte Suprema condena a padre e hijo por agresión en discoteca en Coquimbo

La Corte Suprema confirmó la condena a un padre y su hijo para pagar una indemnización de más de 18 millones setecientos mil pesos, por la agresión que sufrió un adolescente a la salida de la discoteca Club Arena de la comuna de Coquimbo, en marzo de 2014.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en enero pasado por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Según los jueces, “(…) con apego a lo expuesto, parece pertinente tener en cuenta que sólo los jueces del fondo se encuentran facultados para determinar los hechos del litigio y que, efectuada correctamente dicha labor, esto es, con sujeción a las denominadas normas reguladoras de la prueba atinentes al caso en estudio, se tornan inalterables para este tribunal de casación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza, a menos que se acredite la conculcación de las referidas normas”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “los jueces analizaron toda la prueba rendida y la valoraron conforme a las reglas previstas por la legislación, de modo que los argumentos de los recurrentes no son sino expresión de disconformidad con el resultado del proceso de ponderación, que no es susceptible de ser controlado por medio de este recurso, a menos que se denuncie y acredite la infracción de las normas reguladoras de la prueba como lo exige un recurso de derecho estricto como el interpuesto, lo que no ocurrió en la especie; por lo que el arbitrio adolece de manifiesta falta de fundamentos, que autoriza rechazarlo en esta etapa de tramitación”.

El fallo fue emitido por los ministros Hugo Dolmestch, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Carlos Cerda y el abogado integrante Antonio Barra.