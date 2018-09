INDH propone paralizar totalmente por un día las faenas industriales en Quintero

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, propuso paralizar totalmente las faenas industriales en la zona de Quintero y Puchuncaví.

La medida apunta a medir la calidad del aire en la zona sin la presencia de agentes contaminantes, lo que sería de mucha utilidad para el futuro Plan de Descontaminación.

En entrevista con Radio Universo, Contreras afirmó que “estuve en reunión con el gerente de la Enap Aconcagua y los sindicatos de los trabajadores de esa zona, y ellos decían que es posible y lo que se requiere es hacer una medición base, no hay línea base. No se sabe cómo sería el aire si no existieran las empresas. No sabemos cómo es Quintero descontaminado”.

Además, la directora del INDH agregó que la iniciativa es técnicamente factible, pero que debe ser coordinada con todas las empresas de la zona.

Para Contreras esta acción es fundamental para tener una base y luego fijar estándares como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cabe recordar que el viernes pasado el INDH presentó un recurso de protección por la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví.

En el escrito se solicitó que se ordene a los ministerios de Medio Ambiente y de Salud que se realicen exámenes toxicológicos a los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores de la bahía Quintero, para determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población, llevándose un monitoreo permanente de su estado de salud.