Sergio Bitar defendió la creación del CAE y afirmó: “Haría lo mismo otra vez”

El ex ministro de Educación, Sergio Bitar, volvió a defender la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), tras participar a comienzos de este mes en la comisión investigadora en el Congreso.

En entrevista con El Mercurio, Bitar afirmó que “si tuviera que volver a tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo”.

Además, el ex titular de Educación agregó que “cuando el Presidente Lagos me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Educación, veíamos a los papás que no podían pagar, que no les daban crédito o si les daban, les sacaban un ojo de la cara. ¿Podía el Estado no intervenir? La decisión fue intervenir”.

Bitar entiende que las personas estén dolidos con la deuda que tienen actualmente, pero estera que la comisión “recoja el hecho de que los beneficios fueron potentes. En 2000 teníamos a 400 mil estudiantes en educación superior y 10 años después, tenemos a un millón 200 mil. Tenemos una expansión que pone a Chile en los más altos índices de cobertura de educación superior”.

Finalmente, el secretario de Estado espera que se separe lo que fue “el diseño de la implementación”, sentenciando que “lo que más se ha criticado es la tasa de interés, y la tasa de interés no estaba en la ley. Uno se pregunta por qué los ministros de Hacienda y los gobiernos que siguieron no la redujeron”.